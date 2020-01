Nekoč je igral z LeBronom Jamesom, sedaj se je vrnil v revščino

Podpisal je pogodbo vredno dobrih 16 milijonov dolarjev na sezono, zdaj pa je povsem brez vsega in na ulici. Za nameček je v javnost prišel posnetek, kako ga nekdo brutalno pretepa. To je nesrečna zgodba Delonteja Westa, zdaj nekdanjega košarkarja in človeka z ogromnimi psihičnimi težavami, ki je odraščal v revni družini in se zavedal, da je košarka njegov edini izhod.