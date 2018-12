Nemci, ki podpirajo skrajne stranke, bolj nagnjeni k narcisizmu

Narcisizem je težnja po prekomernem zanimanju zase oziroma občudovanju samega sebe. "V nasprotju s podporniki AfD, relativno visoke težnje k narcisizmu pri volivcih Levice niso povezane z naklonjenostjo avtoritarnosti,"je povedal eden od avtorjev študije Elmar Brähler.

V okviru raziskave so izprašali okoli 2100 volilnih upravičencev v Nemčiji. Med drugim so jih vprašali, do kolikšne mere se strinjajo z navedbami, da si "zaslužim biti obravnavan kot velika osebnost" in da"se s svojimi posebnimi prispevki uvrščam v središče pozornosti".