Moški v Frankfurtu osemletnika in njegovo mamo porinil pod vlak

Osemletnega fantka in njegovo 40-letno mamo je moški okrog 9.50 ure porinil pred vlak, ki je prihajal na glavno železniško postajo v nemškem Frankfurtu. Osemletnika je vlak zadel, zaradi hudih poškodb je umrl na kraju dogodka. Njegova mama se je uspela rešiti, odpeljali so jo v bolnišnico, obseg njenih poškodb pa ni znan, poročajo nemški mediji.

Osumljenec, 40-letni moški, ki naj bi bil priseljenec iz Eritreje, je nato poskusil pobegniti z železniške postaje, vendar so ga priče dogodka uspele pridržati do prihoda policije. Ta je osumljenca aretirala, še vedno pa preiskujejo okoliščine dogodka. Po prvih ugotovitvah med osumljencem in osemletnikom ter njegovo materjo ni nobene povezave. Primer policija obravnava kot umor, še poroča Deutsche Welle.