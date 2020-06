Avgusta v Slovenijo prihajata zakonca, ki bosta nova nemška veleposlanika

Nemško veleposlaništvo bosta od avgusta vodila zakonca Natalie Kauther in Adrian Pollmann. Ne gre samo za edinstven primer delitve veleposlaniške službe, ki ga v visoki diplomaciji uvaja Nemčija, tudi Slovenija bo tako prvič v zgodovini gostila par veleposlanikov. Da bi uravnotežila poklicno in družinsko delo, sta diplomata delitev dela nemškemu zunanjemu ministru Haiku Maasu predlagala sama. Starša treh otrok se bosta na položaju menjevala vsakih osem mesecev. Sicer pa to zanju ne bo novost, saj sta si podobno delila položaj namestnika veleposlanika v Sarajevu.