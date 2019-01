Nemčija bo do 2038 opustila premog

Nemčija naj bi do konca leta 2038 po predlogu vladne komisije za premog prenehala proizvajati električno energijo iz premoga. Implementacija predloga komisije je sicer v rokah vlad zveznih držav in zvezne vlade v Berlinu. Nemčija se je že obvezala, da se bo do leta 2022 odpovedala jedrski energiji.

Nemčija se je zavezala k obnovljivim virom energije, delež teh povečuje, medtem ko se bo postopoma odpovedala fosilnim virom. Največje evropsko gospodarstvo je po podatkih tamkajšnjega statističnega urada leta 2017 iz premoga proizvedla 37 odstotkov vse električne energije. Komisijo, ki je do dogovora prišla po 21 urah pogajanj, sestavljajo predstavniki naravovarstvenikov, sindikatov, gospodarstva in znanstvenikov. Od 28 članov jih je za dogovor, da se premog opusti do konca 2038, glasovalo 27. Predlog komisije je zdaj predmet politike, prihodnji teden naj bi se o tem pogovarjali ministrski predsedniki zveznih dežel in kanclerka Angela Merkelter nemški finančni minister Olaf Scholz.

Vladna komisija za premog je predlog potrdila z 27 glasovi za. FOTO: AP

Komisija je imela na dnevnem redu vrsto točk, med najtršimi orehi je bila ravno časovnica za opustitev proizvodnje elektrike iz premoga. Pomemben del so tudi finančna nadomestila za zaščito pred naraščajočimi cenami električne energije, tako za gospodinjstva kot gospodarstvo. V zveznih deželah Brandenburg, Severno Porenje-Vestfalija, Saška in Saška-Anhalt so najbolj odvisni od premoga, zato so želeli posebne finančne spodbude za prestrukturiranje.

Od premoga je v državi neposredno odvisnih najmanj 20.000 delovnih mest. FOTO: AP