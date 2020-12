Nemčija do 10. januarja zaustavlja javno življenje

Javno življenje za štiri tedne do 10. januarja skoraj v celoti ustavlja Nemčija. Zaprti so šole in vrtci, večina trgovin in storitvenih dejavnosti. Druženje pa je močno omejeno. Razmere v državi, ki je imela dolgo najboljšo epidemiološko sliko v Evropi, so se drastično poslabšale - a so še vedno boljše kot pri nas. In če so nekatere zvezne dežele še nedavno nasprotovale ostrejšim ukrepom, ker zato ni bilo zakonske podlage, zdaj tako kot kanclerka Merklova omenjajo možnost podaljšnja nekaterih omejitev do velikonočnih praznikov v začetku aprila in ali celo dlje.