Nemčija ne bo več sodelovala v operaciji EU Sophia

Nemški general Eberhard Zorn je po navedbah nemške tiskovne agencije dpa, ki se sklicuje na vire v nemški vojski, vodilnim članom parlamentarnih odborov za obrambo in zunanjo politiko povedal, da Nemčija februarja v okviru operacije Sophia ne bo nadomestila svoje fregate Augsburg, ki sodeluje v operaciji pred libijsko obalo. To ladjo bi morala zamenjati oskrbovalna ladja Berlin, ki bo v pripravljenosti in bo lahko v primeru spremembe odločitve v dveh tednih v Sredozemskem morju.

Medtem deset nemških vojakov ostaja na sedežu misije, še nekaj pa jih bo še naprej delovalo na poveljniški ladji.

Nemško odločitev je v torek zvečer že kritiziral italijanski notranji minister Matteo Salvini. "Mandat operacije Sophia je bil, da se vsi migranti izkrcajo v Italiji," je povedal. Dodal je, da je zaradi operacije v Italijo prišlo 50.000 ljudi. "Ni naš problem, če nekdo izstopi," je še dejal o nemški prekinitvi sodelovanja.

Operaciji, ki je bila vzpostavljena leta 2015, se mandat izteče konec marca. Deluje v mednarodnem morju, ne pa tudi v libijskih vodah, kar je bilo dolgoročno predvideno ob njeni vzpostavitvi leta 2015. Za ta korak potrebuje EU povabilo libijskih oblasti oziroma resolucijo ZN.

Poleg temeljne naloge uničenja poslovnega modela tihotapcev migrantov in trgovcev z ljudmi v južnem osrednjem Sredozemlju ima še dve podporni nalogi: usposabljanje libijske obalne straže in mornarice ter pomoč pri uresničevanju embarga ZN na orožje na odprtem morju pred libijsko obalo. V operaciji Sophia je z ladjo Triglav sodelovala tudi Slovenija.