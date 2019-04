Nemčija podaljšuje nadzor na meji z Avstrijo

Nemško notranje ministrstvo je v pismu Evropski komisiji zapisalo, da je med novembrom lani in februarjem letos zabeležilo okoli 950 nezakonitih prehodov meje na mesec. Poleg tega se znova krepi migracijski potencial prek vzhodnega dela Sredozemskega morja in balkanske begunske poti. Prav tako Nemčija še ne more vračati sekundarnih migrantov v druge države.

Zato še ne more odpraviti nadzora na notranji meji in ga podaljšuje do 11. novembra, so poudarili. Nadzor na meji z Avstrijo so uvedli jeseni 2015, potem ko se je več 10.000 beguncev in migrantov iz Grčije po balkanski begunski poti odpravilo proti zahodu in severu Evrope.