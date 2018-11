Nemčija prepovedala vstop v državo vpletenim v umor Hašokdžija

Heiko Maas je odločitev nemške vlade sporočil danes v Bruslju ob robu zasedanja Sveta EU. Sporočil je še, da so se za tak korak dogovorili skupaj s Francijo in Veliko Britanijo, sankcije o prepovedi vstopa 18 Savdijcem pa naj bi zato veljal za celoten schengenski prostor. Nemčija se je poleg tega odločila ustaviti prodajo orožja Savdski Arabiji, sporočilo nemško ministrstvo za gospodarstvo.

Berlin je sprva sicer napovedal, da bo ustavil vse nove posle na tem področju, hkrati pa preučil izvršitve že dogovorjenih poslov. Na ministrstvu so pojasnili, da za zdaj naj ne bi bilo novih pošiljk. A kot navajajo nemški mediji, naj bi ta odločitev prizadela vsaj pošiljko 20 patruljnih čolnov, ki naj bi jih v kratkem izročili savdski kraljevini.

Nemčija si je sicer prizadevala, da bi prepoved izvoza orožja Savdijcem zaradi primera Hašodži sprejeli na evropski ravni, a te pobude zaenkrat niso naletele na plodna tla. Še posebej je bil proti francoski predsednik Emmanuel Macron.

Novinar in kolumnist Washington Posta Džamal Hašokdži je veljal za ostrega kritika savdske kraljevine in prestolonaslednika Mohameda bin Salmana. Na savdskem konzulatu v Istanbulu je skušal urediti dokumente za poroko, a so ga tam ubili.