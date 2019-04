Nemčija: z nožem v bordelu napadel prostitutki

Do incidenta je prišlo v soboto zvečer v kraju Moers pri Duisburgu. 46-letni moški je vstopil v javno hišo, kjer sta delali obe ženski, in napadel svoje 31-letno nekdanje dekle. Na pomoč ji je priskočila 38-letna prijateljica, ki pa jo je moški prav tako napadel.

Obe je večkrat zabodel in huje ranil. Vseeno jima je uspelo pobegniti v sosednji lokal, kjer so nato o napadu obvestili policijo in poklicali reševalce. Obe so odpeljali v bolnišnico, kjer pa je starejša za posledicami ran umrla, je danes pojasnilo tamkajšnje tožilstvo.

Napadalec je po dejanju pobegnil, a so ga kmalu izsledili, je še pojasnilo tožilstvo. Dodali so, da so bili vsi trije romunskega porekla.