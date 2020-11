Nemčija zaenkrat ukrepov za upočasnitev širjenja koronavirusa ne bo zaostrovala

Kanclerka Angela Merkel in premierji 16 zveznih dežel so izdali le priporočila. Ljudi so pozvali, naj omejijo zasebne stike in naj se srečujejo zgolj s člani enega gospodinjstva, ki ni njihovo. Čeprav so v zadnjih 24 urah potrdili več kot 10.000 novih okužb, je nemška epidemiološka slika v 83-milijonski državi v primerjavi z drugimi še vedno dokaj dobra. Delna karantena, ki je v veljavi od začetka meseca, je pripomogla k zaustavitvi hitrega širjenja okužb. Za zdaj, je še posvarila Merklova.