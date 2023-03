Nemčijo pretresa umor 12-letne Luise

Nemčijo pretresa krut umor 12-letne deklice. Umor sta priznali njeni komaj 12 in 13 let stari vrstnici. Luise sta večkrat zabodli z nožem, njeno truplo pa so našli v gozdu blizu doma, približno 80 kilometrov vzhodno od Kölna. Žrtev so pogrešali od sobote, ko se ni vrnila z obiska pri drugi prijateljici, oblasti pa so nato sprožile obsežno iskalno akcijo, v kateri je sodelovalo več deset policistov, helikopter, droni in sledilni psi. Kaj je bil motiv za umor in kaj čaka mladoletni osumljenki?