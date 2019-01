Šarec: Britanska stran naj razmisli, ali sploh nadaljevati z brexitom

Slovenija obžaluje, da britanski parlament v torek ni potrdil dogovora o brexitu. Premier Marjan Šarec je ob tem ocenil, da bi na britanski strani veljalo razmisliti, ali sploh nadaljevati z brexitom ali preprosto ugotoviti, da je slepa ulica in ostati v EU, so danes v odzivu na dogajanje v Londonu sporočili iz kabineta predsednika vlade.

"Ko politiki postanejo politikanti, ko postavljamo osebne, strankarske interese pred interese države in državljanov, se dogaja populizem, ki nas odvrača od realne slike. Vsi tisti, ki so to povzročili v Veliki Britaniji, so danes dobro skriti in se ne izpostavljajo več, medtem ko bodo ljudje nemudoma čutili, kaj pomeni biti v odnosu do držav EU tretji državljan," je v izjavi novinarjem povedal predsednik OZP.

Na torkovo zavrnitev se je odzval tudi predsednik zunanjepolitičnega odbora državnega zbora Matjaž Nemec (SD) in ocenil, da je ta proces "za nas pomembna šola". "Upam, da bo to pomenilo streznitev v globalnem političnem prostoru," je dejal.

Dodali so, da podobno kot celotna EU v tem trenutku pričakujejo, da bo britanska vlada čim prej pojasnila namere glede naslednjih korakov. Izrazili so še upanje, "da bo v prihodnjih dneh in tednih moč najti zadostno mero politične preudarnosti in se izogniti najslabšemu izidu".

Ob tem so poudarili, da Slovenija kljub zavrnitvi ločitvenega sporazuma skupaj s preostalimi članicami sedemindvajseterice ostaja enotna in odgovorna, kot je bila v celotnem pogajalskem procesu. Še naprej podpira nadaljevanje procesa potrditve sporazuma o izstopu na strani EU, ki je tudi v prihodnosti najboljša rešitev, in je nujna podlaga za oblikovanje bodočih odnosov po letu 2021, so zapisali.

Ločitveni dogovor so v kabinetu premierja označili za pošten kompromis ter uravnotežen akt, ki omogoča urejen in nadzorovan izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije, spoštuje pravo EU in varuje pravice njenih držav članic.

Evropski poslanec Zelenih Igor Šoltes je na srečanju s slovenskimi novinarji v Strasbourgu dejal, da se je pokazalo, "da Združeno kraljestvo ni nič kaj združeno". Torkovo glasovanje v britanskem parlamentu po njegovem mnenju ni toliko poraz zagovornikov nadzorovanega odhoda Velike Britanije iz EU, kot je še en dokaz več, da tisti, ki so brexit zakuhali, niso imeli nobene ideje o tem, kaj storiti, če referendum uspe. Po Šoltesevem mnenju so tvorci brexita igrali nevarno igro, ki vse veliko stane in je za talce vzela ljudi, ki živijo na Otoku in Britance, ki živijo drugje.

Milan Zver (SDS/EPP) je ocenil, da odločitev britanskega parlamenta ne pomeni nič dobrega in da so "odprte samo slabe stvari". Ob tem je spomnil, da bi negativne posledice izhoda Velike Britanije brez dogovora čutila ob dvigu stroškov tako gospodinjstva kot gospodarstvo. Težave lahko nastanejo v transportu, prometu na mejah in številnih drugih področjih, je opozoril.

Tanja Fajon (SD/S&D) je ocenila, da je zgodba o brexitu "izvrstna lekcija, kaj se zgodi, če prevlada nevarni populizem". Ob torkovi zavrnitvi izstopnega sporazuma je Fajonova navedla, da bodo sedaj počakali do ponedeljka na morebiten nov scenarij Therese May. Danes zjutraj je bilo tudi izredno zasedanje vodstva S&D, po njem pa je Fajonova sporočila, da socialisti in demokrati v Evropskem parlamentu članicam pošiljajo "močno opozorilo, da ne bomo pripravljeni oslabiti že doseženih dogovorov v pogajanjih z Veliko Britanijo". Če bo Otok zaprosil za podaljšanje izhoda, ki bi lahko vodil k bolj ambicioznemu dogovoru, potem temu tudi v Sloveniji ne smemo nasprotovati, je navedla Fajonova, ki si želi, da bi Britanci še enkrat premislili o odhodu iz unije.

Lojze Peterle (NSi/EPP) pa je ocenil, da britanska premierka v treh dneh ne more ponuditi plana B. Ocenil je, da bi bilo prav, da o nadaljnjih korakih odločijo volivci, saj tisti, ki so jih izbrali, tega niso sposobni. "Vse analize in informacije, ki jih imam, kažejo, da smo najbližje odločitvi za odložitev roka na junij ali julij in da temu najverjetneje sledi drugi referendum," je povedal ob robu plenarnega zasedanja v Strasbourgu. Prepričan je, da bodo ljudje v drugo odločili drugače, saj bodo vedeli, kakšne so posledice.

Da bi bilo vnovično odločanje o brexitu na mestu, je ocenil tudi Franc Bogovič (SLS/EPP), ki je ocenil, da je "to, kar počne britanska politika, neodgovorno", brexit pa največja politična neumnost zadnjih 30 let. Sam bi najraje videl, da bi se referendum ponovil in da Velika Britanija ostane polnopravna članica EU.

Nasprotno pa Romana Tomc (SDS/EPP) meni, da "vrnitve v preteklost ni, so samo koraki naprej", četudi je tudi sama prepričana, da se Britanci nikoli več ne bi odločili za izstop iz EU. Ob tem je podprla izstopni dogovor, ki ga je britanski parlament v torek zavrnil. Na vprašanje, ali je možen drugačen dogovor, pa je odgovorila, da so bili s tem sporazumom oblikovani dobri kompromisi in da se mora Velika Britanija "zavedati, da če je izstopila, ne more uživati vseh prednosti, ki jih EU nudi državam članicam".

Njena poslanska kolegica Patricija Šulin je spomnila na izpad prihodkov za evropski proračun po letu 2020, saj je Velika Britanija 13 milijard evrov več vplačala, kot jih je dobila iz EU. Za obdobje 2021–2027 je tako predvideno povišanje prispevka držav članic z enega odstotka na najverjetneje 1,1 ali 1,2 odstotka.

Analitik: Za konservativce rušenje dogovora z EU eno, rušenje vlade nekaj povsem drugega

Profesor z univerze v Maastrichtu Jure Vidmar pričakuje, da bo britanska vlada preživela glasovanje o nezaupnici po zavrnitvi dogovora o brexitu v parlamentu. Razlog za zgodovinski poraz premierke Mayeve vidi v bojih znotraj konservativcev. "A zanje je rušenje sporazuma eno, rušenje lastne vlade pa nekaj povsem drugega," meni.

Britanski parlament je dogovor o brexitu v torek zavrnil s 432 glasovi proti 202. "Glavna težava so frakcijski boji znotraj Konservativne stranke, ki so pripeljali do tega, da je proti sporazumu glasovalo 118 poslancev premierkine lastne stranke," je ocenil Vidmar. Kot je dodal, so obenem proti glasovali poslanci koalicijske partnerice, torej severnoirske DUP, in opozicija. "Izoblikovala se je zelo široka koalicija nasprotnikov sporazuma."

Za nekatere konservativce in DUP je bilo po njegovih besedah problematično irsko varovalo, ki je del sporazuma, za mnoge laburiste ter liberalne demokrate in za škotsko SNP pa je problematičen sam brexit ali vsaj odhod Združenega kraljestva s skupnega trga. "V nasprotovanju sporazumu so se torej združili tisti, ki menijo, da sporazum premalo oddaljuje Združeno kraljestvo od EU ter tisti, ki mislijo, da jo preveč oddaljuje."

Zaradi zavrnitve dogovora so laburisti zahtevali glasovanje o nezaupnici vladi. "Napovedi so sicer nehvaležne, a po mojem je verjetnost, da nezaupnica uspe, relativno majhna," je izpostavil Vidmar in dodal, da bodo po napovedih tisti konservativni poslanci, ki so rušili sporazum, večinoma podprli premierko. Prav tako je podporo napovedala koalicijska partnerica DUP. "V trenutni politični situaciji si večina konservativcev enostavno ne želi novih volitev, ker bi jih lahko čakal hud poraz, pa tudi rušenje lastne vlade v britanskem političnem prostoru ni politično oportuno."

Analitik tudi meni, da izglasovanje nezaupnice vsaj zaenkrat ne bi nujno pomenilo odhoda Mayeve ali konservativcev z oblasti. Nove volitve bi bile namreč tudi v primeru izglasovanja nezaupnice razpisane šele v primeru, če sedanji parlament v 14 dneh ne bi uspel postaviti nove vlade.