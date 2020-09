'Nemogoče je oceniti, ali je otrok zbolel za covidom, zato naj vseeno ostane doma'

Število okužb s koronavirusom raste, obenem pa tudi število ostalih respiratornih obolenj - angine, viroze, pljučnice, tudi nedolžni prehladi. A kako kot starš oceniti, ali ima otrok le prehlad, ali je to začetek koronavirusa? To je nemogoče, pravi pediater Denis Baš, a otrok naj v vsakem primeru ostane doma. Z njim pa tudi vi, da ne bi širili okužbe še na delovnem mestu. Samoizolirajte se tudi v primeru, če ima vaš otrok odrejeno karanteno zaradi stika z okuženo osebo. Le tako lahko prekinemo verigo in zajezimo virus, so jasni epidemiologi.

Kihanje, kašljanje, smrkanje ... Verjetno se sprašujete, ali je vaš otrok staknil le nedolžen prehlad ali morda koronavirus? Eno ali drugo, otrok naj ostane doma, poudarja pediaterDenis Baš. "Vedeti moramo, da vsak zdrav človek kdaj kihne, kašlja. To še ne pomeni, da ima virus. Če pa ima otrok izcedek iz nosu, večkrat kiha in kašlja drugače kot običajno, potem je pa dobro, da ostane doma." Stikov z vrstniki naj se izogiba vsaj tri dni , v tem času se namreč običajno razvijejo respiratorna obolenja, kot so viroza, angina ali celo koronavirus. "V tem času se že eventuelno pokažejo hujši znaki, ki bi lahko pomenili, da gre za covid. Ali pa prehlad začne izzvenevati in gre otrok lahko nazaj v vrtec,"razloži Bojana Beović. Da bi potrdili, ali je otrok okužen s koronavirusom, bo možno šele v primeru poslabšanja zdravja. Vrtčevskih otrok in šolarjev prve triade ob minimalnih znakih okužbe, kot je prehlad, namreč ne testirajo. Razen,"če je to otrok staršev, ki so zaposleni v zdravstvu, DSO ali vzgojni ustanovi, je treba testirati, tudi če ima minimalne prehladne znake," poudarja Baš, saj tak zaposlen ne sme neopazno zboleti. Četudi vaše delo ni pogojeno z delom v rizičnih skupinah, epidemiologi pozivajo, da če je to le možno, delate od doma, tako lahko preprečite širjenje virusa na delovnem mestu. Prav tako je priporočljivo, da se, če je bila otroku zaradi stika z okuženo osebo odrejena karantena, ostali člani družine samoizolirajo, četudi otrok ne kaže znakov okužbe. "Seveda pri majhnih otrocih pomeni, da more biti starš v karanteni z njim. Je pa seveda pametno, da se sorojenci umaknejo, izolirajo, da se okužba ne razširi po družini. Potem se veriga prekine, potem nimamo naslednjega okuženega," še pove Beovićeva. Eno je teorija, drugo pa praksa. V praksi je namreč to za marsikatero družino verjetno težko izvedljivo.