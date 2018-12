Merklova v zadnjem govoru kot predsednica CDU pozvala k poenotenju stranke

Nemški krščanski demokrati (CDU) na kongresu v Hamburgu izbirajo novo vodstvo stranke, potem ko se je kanclerka Angela Merkeloktobra odpovedala vodenju.

Krščanski demokrati se morajo z novim vodstvom in programom zoperstaviti izzivom prihodnosti, je pozvala Merklova v svojem zadnjem nagovoru kot predsednica stranke. Opozorila je, da so pri krščansko-demokratski stranki in sestrski krščansko-socialni uniji (CSU) v preteklih letih z grenkim priokusom uvideli, kam vodi neskončen spor. Kot ključno je zato izpostavila poenotenje stranke. "Stranka ni en, stranka smo vsi," je dejala. Osrednjo temo njenega govora nakazuje tudi geslo kongresa "Poenotiti in skupaj voditi".

Spomnila je, da je stranka v 70. letih sodobne Nemčije kar 50 let postavljala predsednika vlade, kar po njeni oceni ni razlog za ponos, ampak morajo biti v stranki ponižni. To jim je po njeni oceni uspelo, ker so oblikovali politiko na krščanskih vrednotah, a hkrati razumeli, kaj se dogaja okoli njih in bili pripravljeni sprejemati dobre kompromise.

"Razumeli smo, da konservativno ne pomeni konzerviranja, ampak da ohranimo to, kar nas krepi, in spremenimo to, kar nas ovira," je še dodala.