Nemška kanclerka se je na uradni slovesnosti spet močno tresla

Nemška kanclerka Angela Merkel se je danes na uradni slovesnosti v Berlinu ob prevzemu poslov nove nemške ministrice za pravosodje Christine Lambrecht spet močno tresla.

Kot je razvidno iz posnetka, so se 64-letni kanclerki med govorom nemškega predsednika Franka-Walterja Steinmeierja najprej začele tresti roke, ki jih je nato večkrat sklenila, kasneje pa še noge. Ponudili so ji kozarec vode, vendar ga je zavrnila. Po približno dveh minutah se je umirila in rokovala z novo pravosodno ministrico Lambrechtovo.