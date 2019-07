Nemška kapitanka reševalne ladje ostaja v hišnem priporu

Nemška kapitanka reševalne ladje Sea Watch 3 Carola Rackete ostaja v hišnem priporu. Danes so jo z Lampeduse prepeljali na Sicilijo, kjer jo je popoldne zaslišala preiskovalna sodnica. Sodišče v mestu Agrigento na Siciliji pa je danes zvečer preložilo odločitev o morebitnem zapornem nalogu.

31-letni kapitanki italijanske oblasti očitajo pomoč pri nezakonitem priseljevanju, kršitev pomorskega prava ter upiranje državnim organom, ker ni upoštevala navodil vojaških ladij. Očitajo ji tudi, da je ogrozila vojaški patruljni čoln in njegovo posadko. Grozi ji zaporna kazen od treh do deset let. Pred preiskovalno sodnico se je danes opravičila, ker je patruljni čoln spravila v nevarnost. Pri tem sicer ni bil nihče poškodovan.

Zaradi aretacije kapitanke v sporu z Rimom tudi Berlin

Na njeno dejanje se je na Facebooku odzval tudi italijanski notranji minister Matteo Salvini. Zapisal je, da bo Italija naslednjo ladjo z migranti, rešenimi v Sredozemskem morju, napotila v Marseille. Zaradi aretacije Racketove pa je v sporu z Rimom zdaj tudi Berlin.

Salvini je nevladnim organizacijam, ki rešujejo migrante na morju, že zagrozil z visokimi globami, zasegom ladij in aretacijo posadk, če bodo brez dovoljenja vplule v italijanske vode.

Spomnimo ...

Racketejeva v noči na soboto ni upoštevala prepovedi italijanskih oblasti in je z ladjo po večdnevnem plutju brez cilja po Sredozemskem morju vplula v pristanišče na italijanskem otoku Lampedusa. Kot je pojasnila, je v pristanišče vplula, ker se je bala, da bodo migranti na ladji poskakali v morje. Pri tem je prišlo do nevarnosti trka med reševalno ladjo in patruljnim čolnom.