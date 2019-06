Nemška podjetja Siriji prodajala snovi za izdelavo kemičnega orožja

Raziskovalni novinarji pri Tamedia-Mediahaus, Bayerischer Rundfunk in Süddeutsche Zeitung so odkrili nenavadno prodajo surovin, ki se je zgodila v podjetju Brenntag AG. Kot so izvedeli, je to podjetje surovini izopropanol in dietilamin, ki se uporabljata za izdelavo zdravil in kemičnih bojnih strupov, kljub sankcijam izvažalo v Sirijo. Podjetje v Siriji, ki je surovini tudi prejelo, je tesno povezano z režimom Bašarja al Asada in je surovini naročala preko hčerinskega podjetja v Švici.

Po poročanju Süddeutsche Zeitung je državni tožilec v Essnu že začel postopke za preverjanje sumov in informacij, ki so prišle v javnost. Že pred nekaj dnevi so nevladne organizacije New York Open Society Justice Initiative, Berlin Syrian Archive in Swiss organization Trial International vložile kazensko ovadbo zoper neznane storilce glede dobavljanja prepovedanih surovin Siriji.