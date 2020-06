Nemška policija 43-letnega Nemca obtožila umora Maddie McCann

13 let je že minilo od usodnega večera, ko je iz sobe počitniške hišice na Portugalskem izginila komaj triletna Maddie McCann. Po številnih ugibanjih in osumljencih, med katerimi sta se znašla tudi njena starša, dokončnega odgovora, kaj se je zgodilo z deklico, medtem ko sta njena starša v bližini večerjala s prijatelji, še vedno ni. A za morebitni preboj so zdaj poskrbeli nemški preiskovalni organi v sodelovanju z britanskim Scotland Yardom. Nov osumljenec je 43-letni Nemec, ki je že v zaporu zaradi spolnih napadov.

