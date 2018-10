Festival piva in piščancev

Nemške narodne noše, pečeni piščanci in predvsem pivo v potokih. To so glavne značilnosti Oktoberfesta, največjega pivskega festivala na svetu. Vsako leto ga obišče kar sedem milijonov ljudi, ki v dobrih dveh tednih popijejo okoli sedem milijonov vrčkov piva. Pred zaključkom to nedeljo pol ure pred polnočjo smo sloviti Oktoberfest obiskali in preverili tamkajšnji utrip.