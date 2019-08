Nemški cariniki zasegli skoraj pet ton kokaina

Prepovedano drogo so odkrili pred dvema tednoma v ladijskem zabojniku v pristanišču v Hamburgu. Ta je bil na poti iz Urugvaja na Nizozemsko. V njem naj bi bila glede na deklaracijo pošiljke soja, cariniki pa so v njem našli še 200 torb z več kot 4200 paketi kokaina.

To je največja količina kokaina, kar so jih kdaj zasegli v Nemčiji. Doslej je rekord držala pošiljka 3,8 tone kokaina, ki so jo odkrili leta 2017, prav tako v Hamburgu.