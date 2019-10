Nemški minister zgrešil stopnico in grdo padel

Peter Altmeier je po uspešno zaključenem govoru v Dortmundu odkorakal proti svojemu sedežu, nato pa se je zgodila nesreča – zgrešil je stopnico in padel. Zaradi sile padca je za kratek čas tudi izgubil zavest. Organizatorji vrha so po padcu ministra izpraznili dvorano, zdravniška ekipa pa je oskrbela padlega ministra in ga prepeljala v bolnišnico na opazovanje.