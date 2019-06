Pilot strmoglavil med izvajanjem akrobacij, letalo poskušal rešiti do konca

Nemški akrobatski pilot je v soboto med izvajanjem akrobacij na letalskem dnevu na Poljskem po tem, ko je njegovo letalo zapadlo v ploščati vrij, strmoglavil v Vistulo. Pilot je letalo poskušal rešiti do konca, a je bil prenizko, da bi lahko uspešno izvedel reševalni manever za izhod iz ploščatega vrija. Nesreče ni preživel.

Kot poročajo poljski mediji, naj bi šlo za nekdanjega Lufthansinega pilota, ki se je prešolal za akrobatskega pilota. Pilot je zapadel v vrij, letalo je poskušal rešiti, a je bil prenizko, da bi mu uspelo in je v nesreči umrl. Pilot je bil, po pisanju lokalnih medijev, izkušen in je podobne manevre že večkrat izvedel. Letel je z letalom jak-52, ki je bilo primarno narejeno kot trenažno in tudi akrobatsko letalo. To je bilo dizajnirano in izdelano v koncernu Jakovljev v Moskvi, pravice za izdelavo pa so imeli tudi v Romuniji. Veljalo je za dobro akrobatsko letalo.

Čeprav še ni jasen uradni razlog za nesrečo, lahko na podlagi posnetka sklepamo, da je letalo zapadlo v ploščati vrij (flat spin), iz katerega se je težje rešiti kot iz navadnega vrija. Poenostavljeno: vrij je posledica izgube vzgona enega krila, ki nastane zaradi bližajočega prevlečenega leta in bočnega drsenja. Čeprav je reševalni manever za izhod iz prevlečenega leta relativno enostaven (nos proti tlem, da se zmanjša vpadni kot kril), je reševanje iz vrija težje. Krila in krilca niso efektivna in ne glede na to, kako močno boste premikali krmilo, to ne bo imelo omembe vrednega učinka, saj vpadni kot kril med vrijem ostaja previsok, zato ni efektivnega učinka nad krilci, ki ostajajo v senci ločenega zračnega toka.

Ker pa letalo zapade v avtorotacijo, ki je posledica neenake izgube vzgona kril, pa tudi hitrost ni dovolj velika, da bi se vzpostavil normalen pretok zraka preko kril. Reševanje iz vrija ima sicer enostavno proceduro (za večino letal): moč na minimalno, palica nevtralno, smerno krmilo v nasprotni smeri vrtenja. V večini primerov bo to zadostovalo, potrebni sta le zadostna višina in pazljivost pri izhodu iz navpičnega leta in prehod v vodoravni let, da se ne preseže strukturne omejitve letala.

Veliko bolj nevarna lastnost, ki pa se lahko zgodi v vriju, je tako imenovani ploščati vrij. V zgoraj opisanem postopku vidimo, da ima repno krmilo dovolj pretoka zraka, da letalo "poravna", ploščati vrij pa pomeni, da je pretok zraka preko kril in smernih krmil lahko preveč navpičen, da bi se vzpostavila kontrola nad krmilo. Letalo je v tem primeru, brez posebnih dodatnih orodij in treninga, skoraj nemogoče rešiti. V preteklosti so na nekatera vojaška letala nameščali rakete ali manjša padala, ki bi letalo spravila iz ploščatega vrija.

Tendenca, da letalo zapade v ploščati vrij, je del certifikacije letala, in se nanj pilote opozarja in tudi pripravi reševalne manevere in pogosto tudi manjše spremembe v dizajnu. Če je v primeru navadnega vrija za reševanje potrebno nekaj obratov, je v ploščatem vriju reševanje prilagojenega letala težje in daljše. V primeru nemškega pilota vidimo, da je poskušal letalo rešiti, na letalskih forumih pravijo, da je začel s pravilno proceduro, letalo spravil nazaj v navaden vrij, a je bil prenizko, da bi mu uspelo. Kar je jasno, je, da je pilot letalo poskušal rešiti vse do konca.