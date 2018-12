Nemško ministrstvo na islamski konferenci streglo krvavice

Nemško notranje ministrstvo obžaluje, da so na konferenci o islamu v Berlinu ponudili svinjsko meso. To je razburilo predstavnike islamske skupnosti, ki trdijo, da takšen odnos odraža nespoštovanje do islamske vere.

Na konferenci o islamu, ki jo je organiziralo nemško notranje ministrstvo, so udeležencem postregli svinjsko meso. Poteza je mnoge razburila, notranji minister Horst Seehofer pa je v odzivu pojasnil, da je bil jedilnik na dogodku sestavljen za različne pripadnike verskih skupnosti. Dodal je, da se opravičuje, če so se posamezniki počutili užaljene, poroča BBC.

V odzivu je Seehofer odgovoril, da so na konferenci postregli 13 jedi, med njimi tudi halal, vegetarijanske, mesne in ribje in dodal, da je bila vsa hrana v samopostrežnem bifeju jasno označena. FOTO: AP

Seehofer znan po negativnem odnosu do islama Dogodek je vodil minister Seehofer, ki je sicer marca izjavil, da islam ne sodi v Nemčijo. Večina udeležencev na dogodku je bila muslimanov, ki imajo prepoved uživanja svinjskega mesa. Na dogodku so ponujali krvavice, ki so narejene tudi iz prašičje krvi in svinjine. Eden od novinarjev se je na Twitterju spraševal, kakšno sporočilo želi minister poslati z izbiro svinjine na tovrstnem dogodku. Dodal je, da bi moral minister vsaj malo spoštovati muslimane, ki ne jedo svinjine.

