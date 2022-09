Nenada Stojakovića na voziček prikovala poškodba, zdaj kot trener osvojil bron

Slovenci se lahko veselimo novega športnega uspeha. Do velikega dosežka in zgodovinskega tretjega mesta na svetovnem prvenstvu je v nedeljo prišla slovenska reprezentanca v rokometu na vozičkih, ki je v malem finalu z 2:0 premagala Čile. V Egiptu je slovenski izbrani vrsti do novega mejnika slovenskega športa pomagal tudi Nenad Stojaković, kapetan ekipe. Nekdanji slovenski rokometni reprezentant se je vrsto let spopadal s hudimi težavami s hrbtenico, na koncu pa so ga te poškodbe prikovale na invalidski voziček.