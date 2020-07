Nenadni dvig gladine usoden za desetletnega dečka na Soči

Znane so okoliščine utopitve 10-letnega dečka, ki ga je odnesla reka Soča. Plaval je v spremstvu odrasle osebe, ko so v soških elektrarnah dvignili zapornico, gladina vode pa se je nenadoma zvišala. Otroka je voda začela odnašati proti brzicam oziroma kajakaški progi, ko so dogajanje opazili drugi kopalci in ga poskusili rešiti, a je bil tok reke premočan. Dečka so pod gladino vode našli dobro uro in pol kasneje, oživljanje pa je bilo žal neuspešno.

