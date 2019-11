Nenavaden pojav: tisoče 'ledenih jajc' prekrilo obalo na Finskem

Finski fotograf Risto Mattila je bil med tistimi, ki so na otoku Hailuoto, ki leži v Botnijskem zalivu med Švedsko in Finsko, naleteli na vremenski fenomen – obalo polno 'ledenih jajc'.

Dodal je, da so bile najmanjše v velikosti jajca, največje pa v velikosti nogometne žoge, prekrivale pa so približno 30-metrski pas ob vodi.

Strokovnjaki pojasnjujejo, da gre za redek proces, v katerem veter in voda kotalita majhne delce ledu, piše BBC. Mattila, ki živi v bližnjem mestu Oulu, je dejal, da kaj takšnega še ni videl: "Z ženo sem se sprehajal po plaži Marjaniemi. Vreme je bilo sončno in precej vetrovno, temperatura pa malce pod ničlo. Tik ob vodi sva našla ta izjemni fenomen."

Vremenski strokovnjak George Goodfellow je ob tem povedal, da so prave razmere za ta pojav mrzlo vreme in veter. "Valovi, ki kotalijo led, poskrbijo da dobi okroglo obliko. S tem ko morska voda na njihovi površini zmrzuje, se večajo. Rezultat so ledene kroglice jajčaste oblike, ki jih na obali pustijo valovi," je dejal.

Pojav so v preteklosti že opazili na različnih delih sveta, med drugim v Rusiji in na jezeru Michigan blizu Chicaga, še piše BBC. Leta 2016 so prebivalci Nyde v Sibiriji našli ogromne ledene krogle, ki so prekrile kar 18-kilometrski pas obale, merile pa so od velikosti teniške žogice pa vse do krogel s premerom enega metra.