Nenavadni zdravnik in sestra, ki se ne spomni, katero šolo je obiskovala

Hrvaško pretresa prispevek naših kolegov iz hrvaške različice oddaje Preverjeno. Ti so obiskali zelo nenavadnega zdravnika in še bolj vprašljivo medicinsko sestro v Obrovcu, ki v zanemarjeni ordinaciji zmerjata bolnike in tudi druge zdravnike. Zdravnika so na različne institucije prijavili že številni krajani, vendar do danes še kar dela v svoji ordinaciji.

Zdravnik Goran Jusup s 30-letnim stažem zase pravi, da je najboljši. O svojih kolegih pa ne izbira besed: "Kup smeti, kup dreka, kup Srbov, četnikov." Medicinska sestra Veronika Pecolaj, zaposlena pri njem, pa se ne more spomniti, kje je končala šolo. Srednja zdravstvena šola, ki naj bi jo medicinska sestra obiskovala, ne obstaja "To je bilo davno tega, pred 25 leti,"pravi sestra, ki na vprašanje, koliko je stara, odgovori prav tako – 25.

Na vprašanje, da je torej šolo končala pred sedmimi leti, odgovori: "Tako je, ampak

je bilo ... ne vem, ne vem, ne morem se spomniti." Medicinska sestra Veronika Pecolaj FOTO: POP TV Tudi zdravnik je potrdil, da je njegova zaposlena naredila šolo. Ampak katero? "Zdravstveno šolo, srednjo šolo," odgovori. Ker srednja zdravstvena šola, ki se je je pozneje spomnila, ne obstaja, so se hrvaški kolegi obrnili na zbornico medicinskih sester, s katere so jim sporočili, da v njihovem registru ni nobene medicinske sestre s tem imenom. Si predstavljate, da vam dotična previja rano, vzame kri ali da injekcijo? Zato ne preseneča, da ljudje odhajajo. Krajani so nad svojim zdravnikom ogorčeni:"Nikoli me ni pregledal v ambulanti, nič." Zdravnik Goran Jusup FOTO: POP TV Eden izmed občanov opiše svojo izkušnjo: "Težave imam z žilami, sem prišel in je bil tam z eno gospo v njeni sobi namesto v ambulanti na delovnem mestu." Zdravnik in medicinska sestra sta par tudi zasebno Doktor Jusup in sestra Veronika sta namreč tudi v intimni zvezi, kar tudi priznavata. Na vprašanje, ali sta tudi v intimni zvezi, zdravnik pove: "Pa sva, k sreči, sva." Sestri pa tako izpostavljanje ni ravno po godu: "Doktor, ne bomo o tem, to je najina intimna stvar, zasebna, da rečem, tako da ne želim o tem." Doktor in medicinska sestra sta par tudi zasebno. FOTO: POP TV Nenavaden par, ki bi mu težko zaupali bolne ljudi, je že obiskala inšpekcija hrvaškega zdravstvenega zavarovanja, a tudi za njih kontroverzna dvojica ne najde lepih besed: "Inšpekcija so smeti. To pravim. Spet grdo besedo uporabljam, ampak ničesar niso odkrili." So pa po objavi prispevka v hrvaških medijih inšpektorji napovedali, da bodo ambulanto zaprli. "To je nemogoče. Če je komu treba odvzeti to koncekc... koncesijo. To je treba njim odvzeti," je ogorčena medicinska sestra Veronika. S prihodnjim mesecem bodo tako v Zdravstvenem domu v Obrovcu vendarle dobili drugega zdravnika.