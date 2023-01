Po državi je na soncu prav prijetno toplo, zato je marsikdo bundo slekel in se martinčkal na soncu. V Mariboru so izmerili največ, 17 stopinj Celzija, v Celju pa so se temperature ustavile pri okoli 14 stopinjah. Nenavadno toplo vreme je ljudi večinoma razveselilo, a je bilo treba najti sonce, sicer so bunde hitro romale nazaj na ramena.