(Ne)običajno pustovanje se poslavlja

Pustovanja, ki so tokrat potekala brez tradicionalnih povork, so bila letos precej bolj žalostna kot običajno, zdaj pa se poslavljajo. Vreme je bilo lepo, tudi temperature so bile precej prijaznejše kot prejšnje dni. To je na ulice in trge zvabilo kar nekaj pustnih šem, tudi kurentov, brez katerih vsaj na severovzhodu države pač ne gre. Ker pa jih je lahko ob upoštevanju ukrepov v skupini le do 10, so se razdelili – eni so ostali na Ptuju, drugi so odšli v Maribor.

