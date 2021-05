Neodvisni mediji kot edino učinkovito cepivo proti virusu dezinformacij

Z vse večjimi pritiski si vladajoči želijo podrediti neodvisne medije. A kako pomembne so zanesljive informacije, smo lahko videli v času pandemije. Brez svobodnih medijev bi bili izpostavljeni kaosu poplave informacij oziroma predvsem dezinformacij. Da se mora svoboda medijev povečevati in ne omejevati, ob dnevu svobode medijev opozarjajo vrh Evropske unije in Združeni narodi. Da v Sloveniji neodvisno poročanje ni popolnoma neodvisno, saj ga spremljajo politični pritiski, opozarjajo v organizaciji Novinarji brez meja. Zato bo nadzor svobode in zaščite medijev v ospredju v času predsedovanja Slovenije Svetu Evropske Unije.

