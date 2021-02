Neodzivnost ministrice: 20.000 dijakov in šolarjev bojkotiralo pouk na daljavo

Da imajo dovolj šolanja na daljavo, pa jasno sporočajo številni dijaki po državi, ki so se pridružili pobudi iniciative Zahtevamo šolo z bojkotom pouka. Pouk bojkotirajo, ker so razočarani nad komunikacijo ministrstva, saj so jim dogovorjeni sestanek prestavili na 9. februar, ki pa ga v iniciativi niso podprli, saj so prestavljanje sestanka na datum vnaprej napovedanega protesta razumeli kot provokacijo. Zato po državi pouk po ocenah iniciative bojkotira med 15 in 20.000 dijakov in šolarjev. Nekje se pouka niso udeležile celotne šole, drugje le posamezni oddelki.