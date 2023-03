Na gradbišču kanalizacijskega kanala C0 je bilo znova vroče. Več lastnikov zemljišč, ki še vedno vztrajajo, da gradnja poteka brez gradbenega dovoljenja, je skušalo s 13 traktorji podreti varovalno ograjo. Nasproti so jim stali varnostniki, ki so se temu uprli. Na kraj je nato prispela policija, ki je razgreto kri skušala umiriti. Lastniki zemljišč pa so bili neomajni.