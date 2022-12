Po tem, ko so v Nemčiji uspešno aretirali 25 skrajnežev in zatrli njihove načrte, da bi izvedli državni udar, jih v preiskovalnem zaporu ostaja 19, še 27 osumljencev pa preiskujejo. A kdo so ljudje, ki so želeli oblast v Nemčiji prevzeti kar na silo? Gre za podobne skrajneže, kot so bili Trumpovi privrženci, ki so januarja 2021 vdrli v ameriški Kapitol.