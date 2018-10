Ekipa se je 11. septembra podala na 45-dnevno ekspedicijo z namenom najti novo pot na Gurjo. Vrh Gurje je doseglo le 30 ljudi, nazadnje leta 1996. "Nevarnost preti na vseh območjih, kjer ljudje skušajo premikati meje. Devet plezalcev je za vedno vzela snežna nevihta, a njihov pogum in neutrudni duh, ki so ga pokazali, ne bo pokopan z njimi," je še dodal Mun.

Preostale člane ekipe je v zapisu na družbenem omrežju Facebook identificiral južnokorejski predsednik Mun Džae In , to so Li Džae Hun, Jim Il Jin, Ju Jung Džik in Džung Dun Mo. Nepalski vodniki še niso identificirani. Posmrtne ostanke vseh devetih žrtev so že našli in odpeljali z gore s pomočjo reševalnega helikopterja.

Posmrtne ostanke so s helikopterjem prepeljali v dolino.

Nekaj trupel so našli že v soboto, vseh devet pa v nedeljo, ko so v jutranjih urah odposlali tudi reševalni helikopter. Ekipa je bila pogrešana že od petka, ko je izgubila stik s plezalci. A v tistem trenutku še ni bilo znano, koliko so napredovali po 7.193 metrov visoki gori, poroča CNN.

Prav tako ni bilo natančno jasno, kako in zakaj so plezalci in njihovi vodniki izgubili življenje. Snežna nevihta, ki je zajela njihov tabor, naj bi bila sicer še posebej uničujoča.Siddartha Gurung, pilot, ki koordinira reševalno misijo, je celoten prizor opisal kot popolno uničenje. "Bazni tabor je videti, kot bi ga zadela bomba," pa pravi Dan Richards iz Global Rescue, ameriške skupine, ki sodeluje pri reševanju.

Glede na stanju trupel in razdejanje v baznem taboru reševalci sklepajo, da je bil vzrok smrti srditi veter snežne nevihte. "Zdi se, da se je serak, ogromen ledeni blok, odlomil in zdrsel po pobočju z vrha grebena, veter je ustvaril turbulenco, ki je odpihnila plezalce in vodnike iz šotorišča v baznem taboru," je dejal Suraj Paudyal, član reševalne ekipe.