Britanske televizije in spletni portali so prvič v zgodovini v živo predvajali del kazenskega sojenja v Londonu. Gledalci so poskušali sodnico, ki je izrekla kazen – dosmrtni zapor 25-letnemu moškemu, ki je umoril svojega 74-letnega, zaradi možganske kapi nepokretnega starega očeta. Na Škotskem so televizijske kamere na kazenskih sodiščih dovoljene že od leta 1992, na kazenskih sodiščih v Angliji in Walesu pa so jih smeli prižgati šele zdaj.