'Neprecenljivo je videti nasmeške, ko prvič zagledajo morje'

"Doma nikoli ne dobim objema", "Moje kosilo je pogosto le kos kruha", "Doma se ne tuširam vsak dan, ko pa se, je voda mrzla"; to je le nekaj pretresljivih pričevanj otrok, ki so se letos pod okriljem Zveze Anita Ogulin in ZPM udeležili letovanja na Debelem rtiču. Sprva se je po kotičkih letovišča Debeli rtič sprehodila kot otrok, saj je tudi sama živela v pomanjkanju, sedaj pa je bila 21-letna Urška iz Ribnice prvič v vlogi vzgojiteljice. "Neprecenljiv občutek je videti nasmeške na obrazih otrok, ki so prvič zagledali morje," pravi Urška, ki se je domov vrnila z veliko bolečine v srcu.