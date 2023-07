Nepričakovan porod sredi Paklenice: kako je možno, da turistka ni vedela za nosečnost?

Vse se je odvijalo zelo hitro, v nedeljo zgodaj popoldne. Po klicu na pomoč iz koče za oddih planincev so se po ozki poti navkreber nemudoma pognali gorski reševalci, ki so ves čas v pripravljenosti v kanjonu Velike Paklenice.

"Vsak dan so v parku prisotni štirje gorski reševalci, tako da so oni zelo hitro interevernirali in prišli do Lugarnice. V ekipi so imeli tudi zdravnico, ki je oskrbela mlado porodnico," je dejala ravnateljica nacionalnega parka Paklenica Natalija Andačić.

Pohodniki so imeli veliko srečo, saj je bila med člani posredovalcev ravno ginekologinja, ki je točno vedela, kaj storiti tako za porodnico kot novorojenko.

"Ko smo prispeli tja, je bil porod že v zadnji fazi," je povedala ginekologija Dora Perinčić in dodala, da je turistka rodila sama v stranišču v Lugarnici, kjer so posredovali s potrebno medicinsko opremo in zdravstveno oskrbeli tako mamo kot otroka.

Ravnateljica Andačić je med drugim izpostavila, da se objekt Lugarnica nahaja na nadmorski višini 390 metrov in da je do tja potrebno hoditi uro in pol. "Vse potrebne službe so se angažirale, da se je vse dobro zaključilo," je še dejala.