Neprijazna zakonodaja za poslanke na porodniškem dopustu

V povprečju v slovenskem parlamentu rodi le ena poslanka na deset let. Velik vpliv na to ima verjetno ne najbolj prijazna zakonodaja, ki ne ureja nadomeščanja poslanke na porodniškem dopustu. Čeprav so tako uradno odsotne, pa so še vedno aktivno vpete v politično dogajanje. In kako je to videti? V tujini denimo najmlajše pripeljejo kar v parlament, kjer se morajo za vstop celo akreditirati. In čeprav usklajevanje ni najlažje, evroposlanka Irena Joveva kot novopečena mamica pravi, da je politiko z materinstvom mogoče usklajevati.

