Prodajalec sladoleda ni vedel, da je milijonar

Identiteto revnega pakistanskega prodajalca sladoleda Muhammada Abdula Qadirjaso prevaranti zlorabili za pranje denarja. S pomočjo ponarejene kopije osebnega dokumenta so na njegovo ime odprli bančni račun, na katerega so položili kar 16 milijonov evrov. Nesojeni milijonar več kot eno leto ni vedel, da je obogatel, dokler ga niso oblasti odpeljale na zaslišanje. Takrat je tudi izvedel, da je denar že izginil.

"Sem najnesrečnejši človek na svetu. Ko sem izvedel za količino denarja na računa, sem šel takoj na banko, a denarja tam ni bilo več," je medijem, ki so več dni oblegali njegov skromni dom v revni četrti Karačija, povedal Qadir.

Nesrečnik, ki s prodajo sladoleda na dan zasluži nekaj manj kot 5 evrov, pravi, da se mu je življenje obrnilo na glavo.

"Ljudje me preganjajo na ulici češ, poglejte milijonarja, ki prodaja sladoled." Kot pravi, je prejel tudi številne grožnje z ugrabitvijo, zato zdaj večino časa preživi doma.