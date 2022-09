Energetska kriza, vsaj to zimo, v pozabo poriva ekologijo in onesnaževanje. Veliko ljudi se je namreč odločilo za male kurilne naprave na trda goriva, ki veljajo za glavnega onesnaževalca zraka v hladnejšem delu leta. Zrak v naselju lahko onesnaži že en sam neosveščen kurjač, izpostavljajo na ministrstvu za okolje, kjer ob začetku kurilne sezone opozarjajo na pomembnost preventive in kurjenja ustreznih goriv. Kako lahko kljub kurjenju na drva poskrbimo za manjšo onesnaženost zraka?

