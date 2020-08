Nespoštovanje zaščitnih ukrepov s položaja odneslo evropskega komisarja Phila Hogana

Koronakriza je odnesla tudi evropskega komisarja, Irca Phila Hogana. Po plazu ostrih kritik in pozivov, tudi šefinje komisije Ursule von der Layen, je zaradi nespoštovanja ukrepov za zajezitev širjenja virusa komisar za trgovino vendarle odstopil. Hogan se je pred tednom dni udeležil večerje in zabave v golf klubu na Irskem, na kateri je bilo zbranih veliko več ljudi, kot dopuščajo trenutna pravila za zajezitev širjenja virusa. Medtem pa so konec prejšnjega tedna s položajev odstopili še nekateri irski funkcionarji, ki so se udeležili te zabave.