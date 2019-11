Ob obali Romunije se je prevrnila ladja s 14.000 ovcami na krovu

Vseh 22 članov posadke — sirskih državljanov – so rešili. Enega so zaradi podhladitve odpeljali v bolnišnico."Padel je v vodo, a so ga hitro rešili," je za BBCpovedala Stoica Anamaria, tiskovna predstavnica urgentne službe v Constanți, in dodala, da so vsi ostali že na varnem v pristanišču.

Nekaj ovac so uspeli rešiti, na tisoče pa jih je utonilo. "Rešili smo majhno število ovac, ki so plavale v morju," je dodala.

Ladja, ki je bila zgrajena leta 1980, je dolga 85 metrov in tehta skoraj štiri tone. S fotografij, ki so zaokrožile po spletu, je vidno, da so jo že privlekli na obalo.

Zakaj se je prevrnila, še ni jasno. Preiskava bo stekla, ko bo reševalna akcija končana.