Okoli 21.30 ure se je iztiril vlak v bližini Birčne vasi pri Novem mestu in se prevrnil. Na njem je bilo v tistem času sedem potnikov in osebje potniškega vlaka. Na srečo so jo odnesli z lažjimi poškodbami, vlak pa so s pomočjo dvigala, ki je prišlo iz Ljubljane, postavljali nazaj na tire. Kaj točno se je dogajalo, zakaj se je vlak iztiril in kolikšna škoda je nastala?