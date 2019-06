V nesreči trajekta na Hvaru dve osebi poškodovani

V kraju Sućuraj na otoku Hvaru je danes trajekt Ston hrvaške ladijske družbe Jadrolinija, ki sicer pluje na redni liniji Drvenik-Sućuraj, pri vhodu v pristanišče iz neznanega razloga ob 12.35 nasedel. Sprva naj bi trajket trčil v obalo, nato pa nasedel v pristanišču, so potrdili v Jadroliniji.

Dve osebi sta bili pri tem poškodovani, eden od potnikov si je v nesreči poškodoval nos, drugi pa ima opraskan hrbet, piše Dalmacija Danas.

Na trajektu ni bilo večje škode niti ni v plovilo vdrla voda. Potniki in vozila so se izkrcali s trajekta. Preiskava o dogodku poteka, so še sporočili.

Po neuradnih podatkih naj bi odpovedal sistem za upravljanje z ladjo in kapitan je namenoma povzročil, da je trajekt nasedel, da ne bi bilo hujših posledic, piše novičarski portal Dalmacija Danas, ki se sklicuje na izjave bralcev. Dodaja, da si je eden od potnikov v nesreči poškodoval nos, drugi pa ima opraskan hrbet.