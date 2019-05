Nesreča v zabaviščnem parku: družino vrglo iz sedežev

V zabaviščnem parku Castle Park v Riversideu v ameriški zvezni državi Kalifornija poteka preiskava nesreče, ki se je zgodila v nedeljo popoldne. Mati, oče in otrok so v pristali v bolnišnici, po tem ko so se spustili po vodni stezi v deblaku. "Eden od poškodovanih je v kritičnem stanju, dva sta bila lažje poškodovana. Vse so prepeljali v bolnišnico," je za ABCpotrdil predstavnik lokalnih gasilcev. 10-letni fant naj bi pri tem utrpel poškodbe ušesa in glave, oče praske po roki in hrbtu, mati pa je v kritičnem stanju.