Nesreča vlaka v Indiji zahtevala več deset življenj

Priče so po poročanju britanskega BBC povedale, da je vlak zapeljal v ljudi, ki so stali na progi in gledali slovesnost ob prazniku. Vlaka niso slišali zaradi hrupa petard, ki so pokale v goreči podobi mitološkega kralja Ravana.

Po podatkih predstavnika lokalnih oblasti naj bi bilo ranjenih kar 200 ljudi. Oblasti se bojijo, da bo število mrtvih še naraslo. Na prizorišču nesreče je bilo po poročanju medijev približno 700 vernikov.

Načelnik zvezne države Punjab in poslanec spodnjega doma indijskega parlamenta Amarinder Singh je nesrečo opisal kot "izjemno tragično" in na Twitterju zapisal, da so bile mobilizirane lokalne oblasti.

"Storili bomo vse, da pomagamo poškodovanim," je še dodal.