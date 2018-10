Nesrečna nevesta mir našla s 'poroko' na pokopališču

Jessica Padgett si zagotovo ni nikoli predstavljala, da bo poročno zaobljubo izrekla na - pokopališču. A žal je njen zaročenec, 27-letni Kendall Murphy, prostovoljni gasilec, umrl. 10. novembra lani, ko je sodeloval v rutinskem posredovanju gasilcev, ki pa se je končalo tragično, ko je v mesto nesreče zapeljal njegov pijan kolega in ga ubil.

Tako se je končala pravljica para, ki je imel velike načrte o svojem življenju.

Vseeno se Jessica odločila, da jima niti kruta usoda ne bo vzela poročnega dne. Z družino in prijatelji so - kljub čustvenemu vrtiljaku - pripravili "poročno slovesnost", ki se je na dan poroke odvila na grobu njenega zaročenca. Kot je medijem povedala prijateljica neveste, je bilo prav to tisto, kar je Jessica potrebovala, da najde svoj mir in se sprijazni s tragično izgubo.

Medtem ko so mnogi njeno (javno) in nekoliko nenavadno žalovanje razumeli, ga podpirajo in so jo zasuli s pozitivnimi željami za prihodnost, se je v dneh po objavi zgodbe nabralo tudi nemalo takšnih, ki ne morejo razumeti, zakaj se je odločila za takšno slovo - medtem ko nekateri menijo, da je iz fantove smrti naredila cirkus ali da je želela samopromocijo, se drugi sprašujejo, zakaj je skoraj leto dni po smrti znova odprla svoje rane in rane vseh, ki so Murphyja poznali.