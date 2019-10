Nesrečno zaljubljen nemški najstnik vdrl v zapor, da bi videl bivšo

Nesrečno zaljubljen nemški najstnik je prekosil še samega Shakespearjevega Romea, ko je preplezal štirimetrski zunanji zid zapora in se nato povzpel še do okna svojega nekdanjega dekleta. Rešiti so ga morali gasilci, ni pa jasno, kaj se je uspel pogovoriti z dekletom.

18-letnika so morali z okna rešiti kar gasilci tamkajšnje brigade, saj sam ni hotel splezati nazaj. Pri tem se je lažje poškodoval. Nemški mediji poročajo, da je dekle z njim prekinilo malo preden se je odločil za ta "podvig". Bil je napol gol, saj se naj bi poskušal izogniti temu, da bi se njegova oblačila zataknila v bodečo žico. Zaradi njegovega dejanja mu grozi, da ga bodo sodno preganjali, saj je brez dovoljenja vstopil na tujo posest. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Predstavnik zapora za mlade, ki se nahaja v deželi Spodnji Saški na severozahodu države v mestu Vechta, je povedal, da je bil najstnik obupan in je želel prepričati bivšo, da bi si premislila. Uspelo mu je splezati do okna v prvem nadstropju zapora. Da je premagal zid zapora, si je pomagal z ulično svetilko, ki so jo oblasti sedaj prav tako ovile z bodečo žico. Ni jasno, zakaj se mladostnik ni raje dogovoril za obisk v zaporu, namesto da se je odločil za tovrstno avanturo. Informacij o uspešnosti njegovega podviga v zaporu niso dali – ni torej jasno, ali je fantu uspelo ponovno osvojiti nekdanje dekle.