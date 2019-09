Nesrečno zaljubljena vernica vložila tožbo proti murskosoboškemu škofu

Spomnimo, pred kamero je najprej stopil župnik Goran Kuhar in povedal, da ima z eno od starejših vernic, ki se je vanj očitno zaljubila, velike težave . Ter da je stopila čez rob, ko je začela širiti neresnice, da bo iz cerkve izstopil in se z njo poročil. Takoj zatem je svojo plat zgodbe pojasnila tudi vernica Lidija Klemenčič Turk in zanikala, da bi ga kakorkoli nadlegovala. Nasprotno, zatrjevala je, da sta bila kar tri leta v ljubezenskem razmerju. Ker pa jo je škof Peter Štumpf , ki je stopil v bran župniku, pravi, označil za neprištevno, bo zdaj zoper njega vložila zasebno tožbo.

Ljubezenska zgodba med vernico in murskosoboškim župnikom se očitno zapleta. Ali sta imela tri leta razmerje in kdo je širil neresnice, bo zdaj očitno odločalo sodišče.

Na vprašanje, če bi že obstajala romanca med njima, zakaj bi se potem župnik odločil javno opozoriti, da ga Turk Klemenčičeva zalezuje, pa slednja odgovarja, da zato, ker so mu majejo tla pod nogami. "Draga Lidija, vem, da to že dolgo traja, da traja najina skrivna romanca, ki je seveda obojestranska," pa vsebino enega od pisem, ki naj bi jih prejela od Kuharja, prebira vernica. "Jaz imam vsa dokazila," dodaja.

Ker pa naj bi pismom sledile grožnje, zalezovanja in celo govorice, da se bosta poročila in da bo zapustil duhovništvo, se je odločil temu kar javno narediti konec. "Če bi se želel poročiti in imeti družino, ta gospa gotovo ne bi bila moja izbira. Ker pa želim ostati duhovnik, pa vsem sporočam, da s to gospo nimam nič, ne bom imel nič, duhovništvo pa je predragoceno zame, da bi ga zapustil," je še sporočil Kuhar.

V župnišču so se tem pismom le nasmehnili, češ da to niti približno ni pisava njihovega župnika. Škof Peter Štumpf pa je šel še dlje in Turk Klemenčičevo v izjavi za časopis Slovenske novice označil za neprištevno. "Glede na vse, kar se dogaja, ne moremo zaključiti drugače, kot da je ženska neprištevna in da nima stika z realnostjo," je dejal. In še: "Po Murski Soboti in zdaj očitno že novinarjem govori res podle zgodbe o teh ženskah, ki so popolnoma izmišljene, zopet stvar njene bolne domišljije, ljubosumja in neprištevnosti ..."

Zdaj se bo zavoljo teh besed najbrž moral zagovarjati. Štumpf odgovarja, da do nadaljnega izjav ne bo dajal, češ da do njega ni prišla še nobena obtožba. Kar je res, potrdi Lidija Turk Klemenčič, češ da tožbe še ni vložila, da pa jo bo v prihodnjih dneh. Pred kamero je sicer sprva nameravala tudi vse razložiti, kasneje pa naj bi ji njen odvetnik to odsvetoval. Župnik, ki je šel po vsem tem na nekoliko daljši odmor, pa je vse od 15. avgusta že nazaj.